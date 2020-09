Esporte Inter encerra preparação para Libertadores e Coudet faz últimos ajustes no time

15 de setembro de 2020

Inter entra em campo nesta quarta-feira (16). Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

O Inter encerrou os treinamentos, na tarde dessa terça-feira (15) antes da retomada da Libertadores. O técnico Eduardo Coudet comandou a última atividade da equipe antes da partida. O argentino realizou exercícios técnicos e táticos, fazendo os ajustes finais do time que entrará em campo.

Para o confronto com os colombianos, Coudet não poderá contar com Cuesta, Moisés, Musto, Praxedes, Edenilson e Marcos Guilherme, que estão suspensos. Assim como Paolo Guerrero, Yuri Alberto e William Pottker, machucados.

Líder do grupo com 4 pontos, a equipe colorada entra em campo nesta quarta-feira (16), às 19h15 (de Brasília), contra o América de Cali, pela Libertadores, no Beira-Rio.

