Esporte ”Sabemos da dificuldade de jogar uma Libertadores”, destaca zagueiro gremista

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Na tarde dessa terça-feira (15), foi a vez de Pedro Geromel conceder entrevista coletiva. O zagueiro gremista falou sobre a retomada da Libertadores, o momento tricolor e possíveis contratações.

Perguntado sobre o momento de oscilação e a situação que o clube chega para a Libertadores, e como ele, sendo capitão da equipe, enxerga esse momento: ”Para mim é um prazer, uma honra ser capitão dessa equipe. Temos um grupo bem experiente, nas últimas 3 libertadores chegamos nas semi-finais, isso mostra a força e a experiência do nosso grupo. Vamos fazer nosso melhor para garantir essa classificação na primeira fase.”

Com a retomada da Libertadores e o time não tendo boas atuações no Campeonato Brasileiro, o zagueiro tricolor pontuou: ”Tivemos pouco tempo para trabalhar, tivemos em Goiânia, fomos direto para a Bahia, final de semana jogamos com o Fortaleza em casa, e saímos agora para o Chile. Temos uma equipe muito experiente, sabemos da dificuldade que é jogar uma Libertadores, nosso grupo está preparado para esse grande desafio.”

O Grêmio, que conta com no total 9 desfalques para a partida contra a Universidad Católica, time sabe da dificuldade, e Geromel deixa claro que as baixas irão ser sentidas, mas que a equipe conta sempre com um bom elenco: ”Em relação a zaga, estamos muito bem servidos, seja com quem for. Quem joga tá dando conta do recado. Os desfalques fazem parte da competição, estamos jogando quarta, domingo, e isso é era esperado pelo tempo de parada por conta da pandemia. O nosso grupo forte e qualificado faz diferença nessas horas. ”

Com a longa maratona de jogos, é notável a dificuldade física dos jogadores, e o jogador sabe da mudança que tem trazido para o time, mas ressalta: ”Esse ano tem sido muito atípico. Ficamos praticamente 5 meses sem jogar, só com treinamentos. Se não me engano até o Natal vamos com jogos toda semana e isso (cansaço) aparece por meio das lesões”.

Ainda sobre o grupo e o período de instabilidade, Geromel destacou: ”Confiança no grupo é total. Antes da final do Gauchão a gente estava há 16 jogos sem perder. Perdemos um jogo em casa para o Sport, mas a gente sabe da nossa qualidade e da nossa força e vamos mostrar isso amanhã”.

Sobre a especulação da possível vinda de Cavani para o clube, foi dito: “Grandes jogadores são sempre bem vindos”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

