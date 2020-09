Esporte PAOK vence o Benfica e elimina time português da Liga dos Campeões da Europa

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Time de Jorge Jesus não conseguiu engrenar Foto: REUTERS/Alexandros Avramidis Foto: REUTERS/Alexandros Avramidis

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em seu primeiro jogo oficial da temporada, a equipe de Jorge Jesus não teve o resultado esperado em confronto com o PAOK. Após se reforçar para temporada, com a chegada de vários jogadores, dentre eles, Everton Cebolinha, os portugueses foram derrotada nesta terça-feira (15) e deram adeus ao sonho da Liga dos Campeões. Jogando em casa após o mando ser definido por sorteio, os gregos fizeram 2 a 1 e seguem vivos na competição.

O Benfica, que começou com Everton e Pedrinho entre seus titulares, foi melhor no primeiro tempo e levou mais perigo ao gol adversário. Mas na volta do intervalo, tudo mudou: o PAOK foi mais eficiente e conseguiu abrir o placar após boa jogada de Giannoulis, que apareceu na área para completar cruzamento. Em bom contra-ataque, Andrija Zivkovic, ex-Benfica, que havia saído do banco, acertou bom chute rasteiro e ampliou.

O time de Jorge Jesus, colocou Darwin Núñez e Carlos Vinicius no ataque, mas teve dificuldades para criar e só conseguiu descontar com Rafa Silva aos 48 após cruzamento de André Almeida. Não teve tempo suficiente de buscar o empate.

Agora, os gregos tem como adversário o Krasnodar, da Rússia, em jogos de ida e volta – quem avançar, estará pela primeira vez na fase de grupos da Champions em sua história. Ao Benfica, restará a Liga Europa, competição na qual entrará na fase de grupos.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte