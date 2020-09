Esporte ”Estamos tranquilos. Temos trabalhado muito bem.”, destaca lateral colorado

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Na tarde dessa terça-feira (15), o argentino Saravia concedeu uma entrevista coletiva, o lateral colorado falou sobre o momento do Inter e sua estreia na Libertadores.

Em um momento positivo de seu futebol e bem apoiado pela torcida colorada, o argentino entende que isso ajudou na adaptação: “Muito feliz com meu momento. Fui recebido muito bem no Clube. Agradecido a toda torcida e aos meus companheiros pela forma que me receberam, isso fez eu me adaptar muito rápido”.

O Inter retoma a Libertadores nessa quarta-feira (16), contra o América de Cali, e é a estreia do argentino na competição, portante, destacou: “Estou muito feliz e muito ansioso para que chegue amanhã e a gente volte a disputar a competição”.

Com o colorando em um momento de liderança no Campeonato Brasileiro, Saravia entende que o momento é de foco total, principalmente com as outras competições iniciando novamente. ”Estamos tranquilos. Temos trabalhado muito bem. Temos um último treino pela frente. Temos uma ideia de jogo muito clara e que estamos colocando em campo”, destacou o lateral.

Perguntado sobre sua vontade de ficar no Inter, o argentino falou que está feliz no colorado e estará focado até seu contrato encerrar, em dezembro.

