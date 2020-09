De acordo com ranking divulgado pela publicação, Messi é o atleta de futebol mais bem pago em 2020, com 126 milhões de dólares (R$ 664 milhões), sendo 92 milhões de salários e 34 milhões de contratos de publicidade e outras fontes de renda.

Messi é o quarto atleta a atingir a quantia astronômica de 1 bilhão de dólares de faturamento, depois do golfista americano Tiger Woods, do boxeador americano Floyd Mayweather e de seu grande rival nos gramados, o português Cristiano Ronaldo, único jogador de futebol na lista até então.

O clube de “1 bilhão de dólares” também conta com o ex-jogador de basquete Michael Jordan. Porém, o astro alcançou a marca bilionária depois de encerrar a carreira esportiva graças a um contrato com a Nike.

No ranking de jogadores de futebol mais bem pagos de 2020, Messi está à frente de CR7 (117 milhões de dólares) e do brasileiro Neymar (96 milhões). O quarto lugar é ocupado pelo francês Kylian Mbappé, de apenas 21 anos, com 42 milhões de dólares.

Confira quem são os dez jogadores mais bem pagos em 2020 (valores, em milhões de dólares, somam salários e publicidade):