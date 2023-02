Inter Inter enfrenta o Aimoré com seis pendurados para o clássico Grenal

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2023

Mesmo com os pendurados, o técnico Mano Menezes não deve poupar ninguém antes do clássico Grenal Foto: Ricardo Duarte/Inter Mesmo com os pendurados, Mano não deve poupar ninguém antes do clássico (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter encara o Aimoré, neste sábado (25), no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, com cinco jogadores pendurados para o clássico Grenal além do técnico Mano Menezes com cartões amarelos. Se qualquer um desses tomar mais um cartão estarão de fora do clássico, que está marcado para o dia 5 de março, na Arena do Grêmio.

Os jogadores pendurados são Bustos, Gabriel Baralhas, Johnny, Carlos De Pena e o artilheiro do campeonato Pedro Henrique. Mesmo com um número grande de pendurados, o técnico Mano Menezes não irá preservar ninguém.

“Não estamos pensando no Grenal. O Grenal é lá na frente. Primeiro, nós temos que classificar e a classificação passa por uma vitória contra o Aimoré no próximo jogo. Tanto que dos jogadores que estavam com dois amarelos só o Renê tomou o terceiro”, disse Mano Menezes.

