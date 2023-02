Grêmio Grêmio encara o Novo Hamburgo com dois pendurados para o clássico Grenal

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2023

Thaciano e Galdino são os únicos pendurados para o clássico Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Assim como seu maior rival, o Grêmio também tem jogadores pendurados para o clássico Grenal no Gauchão. Thaciano e Everton Galdino, apesar de não serem considerados titulares, se tomarem cartão diante do Novo Hamburgo, no sábado (25), estão fora do clássico.

Diante do Inter, Thaciano pode aparecer improvisado na lateral-direita. Fábio, o titular, está se recuperando de uma lesão muscular e João Pedro busca mais ritmo de jogo.

Já o atacante Galdino entrou seis vezes nos gramados com a camisa do Grêmio. Já foi escalado pelo técnico Renato Portaluppi como ponta e como centroavante. O atacante vem sendo peça fundamental no elenco já que Ferreirinha se recupera de dores musculares.

O Tricolor se reapresenta nesta quarta-feira (22), no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre. A partir disso, Renato deve definir a equipe para os duelos marcados antes do Grenal: Novo Hamburgo e Campinense, pela Copa do Brasil. A primeira partida pela competição nacional acontece em 1° de março.

