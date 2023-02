Polícia Pelo menos 1,3 mil munições e mais de 89 quilos de drogas são apreendidos em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O flagrante do 3º BPM ocorreu em uma residência na rua Paulo Dias da Costa, no bairro Boa Saúde Foto: Brigada Militar/Divulgação Foto: Brigada Militar/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Brigada Militar apreendeu nesta segunda-feira (20) 1.372 munições e mais de 89 quilos de drogas, entre cocaína, crack, skunk, adrenalina e cafeína, em um laboratório do narcotráfico em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. O flagrante do 3º BPM ocorreu em uma residência na rua Paulo Dias da Costa, no bairro Boa Saúde. Um criminoso, de 27 anos, foi preso.

Houve ainda o recolhimento de um fuzil calibre 30, um rifle calibre 22 e um revólver calibre 32, além de 4,6 quilos de ácido bórico, 22 litros de acetona, dois litros de éter, um colete balístico, seis carregadores, dois rolos de sacos plásticos, um rolo de papel alumínio, um prensa hidráulica, duas formas, utensílios usados no preparo dos entorpecentes e dois telefones celulares.

Os policiais militares do 3º BPM encontraram ainda um papagaio tiriba-de-testa-vermelha, da fauna nativa, em cativeiro no local, o que configurou crime ambiental por parte do suspeito.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/pelo-menos-13-mil-municoes-e-mais-de-89-quilos-de-drogas-sao-apreendidos-em-novo-hamburgo-no-vale-do-sinos/

Pelo menos 1,3 mil munições e mais de 89 quilos de drogas são apreendidos em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos