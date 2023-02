Inter Inter enfrenta o Aimoré pela nona rodada do Campeonato Gaúcho; acompanhe

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2023

time do técnico Mano Menezes pode garantir a classificação antecipada às semifinais nesta partida Foto: Reprodução A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Gaúcho (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Inter e Aimoré se enfrentam neste sábado (25), às 16h30min, no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. A partida é válida pela nona rodada do Gauchão. O Colorado é o vice-líder do campeonato, com 16 pontos, enquanto o Aimoré é o último colocado, com 4 pontos, na zona de rebaixamento.

O time do técnico Mano Menezes pode garantir a classificação antecipada às semifinais neste final de semana. Para que isso aconteça, o Colorado tem que vencer o Aimoré e torcer por resultado negativo do Juventude contra o Caxias.

Já o Aimoré, está em uma situação complicada. Lutando contra o rebaixamento desde o início do campeonato. O Índio Capilé vem de duas derrotas seguidas e em caso de derrota, a equipe não estará matematicamente rebaixada, mas a distância para sair da zona de rebaixamento aumenta de dois para cinco pontos.

Escalação do Inter

Keiller; Mário Fernandes, Mercado, Moledo e Thauan Lara; Baralhas e Matheus Dias; Maurício, Alan Patrick e Wanderson; Alemão

Técnico: Mano Menezes

Escalação do Aimoré

William; Bruno Ferreira, Vinicius Milani, Guilherme Lacerda e Higor; Fábio, Mardley, Vitor Barreto e Yuri Oliveira; Yan Lima e Wesley Pacheco

Técnico: Pingo

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Auxiliares: Michael Stanislau e Luiza Naujorks Reis

Quarto árbitro: Matheus Souza Costa

Acompanhe na Rádio Grenal

