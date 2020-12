Esporte Inter enfrenta o Atlético-MG no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2020

jogo é válido pela 24ª rodada do Brasileirão Foto: Rádio Grenal Inter e Atlético-MG jogam no Mineirão. (Foto: Rádio Grenal) Foto: Rádio Grenal

O Inter visita o Atlético-MG neste domingo (6), às 18h15min, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. O jogo é válido pela 24ª rodada do Brasileirão.

O time da casa recebe seu adversário, que chega com a vontade de recuperar a liderança no Campeonato Brasileiro. A dois pontos do líder São Paulo, o Atlético-MG deve entrar em campo com força total. A novidade para a equipe mineira é que o técnico terá à disposição 12 atletas que retornam da quarentena devido ao coronavírus.

Já os visitantes pisam no gramado do Mineirão focado em obter a vitória. Para recuperar a confiança, a equipe de Abel Braga precisa vencer para tentar espantar a má fase e as derrotas. O time gaúcho mantém as esperanças de reconquistar a liderança do Brasileirão.

Equipe técnica

Atlético-MG – Everson; Guga, Réver, Igor Rabello e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco e Hyoran (Nathan); Eduardo Vargas, Sasha e Keno. Técnico: Jorge Sampaoli.

Inter – Marcelo Lomba; Heitor (Rodinei), Zé Gabriel, Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Nonato, Patrick e Maurício (D’Alessandro); Thiago Galhardo e Yuri Alberto. Técnico: Abel Braga.

Arbitragem – Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha. VAR: Rodrigo Nunes de Sá (quarteto fluminense).

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

