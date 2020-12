Brasil Primeira vereadora negra eleita de Curitiba sofre ameaças: “vou te matar”

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2020

Caroline Dartora será a primeira negra a ocupar uma cadeira de vereadora em Curitiba Foto: Divulgação/Caroline Dartora Caroline Dartora será a primeira negra a ocupar uma cadeira de vereadora em Curitiba (Foto: Divulgação/Caroline Dartora) Foto: Divulgação/Caroline Dartora

A vereadora eleita Caroline Dartora (PT), de Curitiba, informou hoje em suas redes sociais ter recebido ameaças de mortes e ofensas de cunho racistas. Professora da rede pública, ela será a primeira vereadora negra na capital paranaense a partir de 2021.

Em suas redes sociais, ela postou um email com o título “Vou te matar – Carol Dartora”. Posteriormente, ela confirmou o teor das ameaças e informou que irá formalizar um boletim de ocorrências amanhã na Polícia Civil.

De acordo com a vereadora, foi a primeira vez que sofreu ameaças de morte. “Acionei uma rede de proteção que já estávamos articulando com demais vereadoras eleitas e advogados populares, além do nosso partido. Iremos formalizar a denúncia amanhã na Polícia Civil para que isso seja apurado”, disse.

Como foram as ameaças

A vereadora tornou pública as ameaças hoje em publicação nas redes sociais. “Acabo de receber ameaças de morte. As autoridades já foram contatadas e todas as providências estão sendo tomadas para que seja garantida minha segurança e da minha equipe. Eles combinaram de nos matar, combinamos de ocupar tudo!”, escreveu a vereadora eleita.

Ela publicou o teor das ameaças que diz ter recebido, supostamente por email, com o título “Vou te matar – Carol Dartora”. Na mensagem, o suspeito escreve que vai comprar uma arma e viajar para Curitiba para “matar” a vereadora eleita. Ele chega a identificar o endereço da vítima.

“Enquanto você ganha um salário de vereadora apenas por ser uma macaca, eu estou desempregado, minha esposa está com câncer de mama e estamos vivendo de auxílio emergencial. Eu juro, mas eu juro que vou comprar uma pistola 9mm no morro do Engenho, aqui no Rio de Janeiro e uma passagem só de ida para Curitiba e vou te matar. Eu já tenho todos os seu dados e vou aparecer aí na sua casa”, enviou o suspeito por email.

O autor da ameaça continua o texto dizendo pretende tirar a própria vida depois de atacar a vereadora eleita.

“Depois de meter uma bala na sua cara e matar qualquer um que estiver junto com você, vou meter uma bala na minha cabeça. Não adianta avisar a polícia ou andar com seguranças. Nada no mundo vai me impedir de ter matar e me matar em seguida”, concluiu.

Após sofrer as ameaças, a vereadora admitiu que estuda mudar de endereço. Caroline ainda adiantou que vai andar mais atenta em relação à segurança pessoal. A vereadora acredita que ficou muito exposta após as eleições em razão das entrevistas que deu após o pleito em razão do marco que a sua vitória representou para a política local, com 8.874 votos, sendo a terceira mais votada.

“Já mudaram várias coisas na minha vida. Reforcei a segurança do meu prédio, mas estou pensando em sair daqui e me precaver ainda mais com a segurança pessoal e domiciliar. Acho que irei acabar tendo que procurar outro endereço e limpar as minhas redes sociais. Tinha uma vida muito tranquila na cidade e de repente tudo mudou, pois agora muita gente me conhece”, frisa.

A assessoria de comunicação da Polícia Civil do Paraná informou que vai verificar em qual delegacia a vereadora eleita registrará o boletim de ocorrência para se manifestar sobre o caso.

