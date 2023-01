Inter Inter enfrenta o Avenida pelo Gauchão nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O jogo é válido pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho Foto: Reprodução/Avenida O jogo é válido pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho (Foto: Reprodução/Avenida) Foto: Reprodução/Avenida

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter enfrenta na noite desta quarta-feira (25), o Avenida, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. A partida acontece às 19h, no estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul.

O time de Mano Menezes começou o Gauchão empatando, em 2 a 2, com o Juventude, no estádio Beira-Rio. O Colorado busca a sua primeira vitória na temporada e deve ter novidades na equipe titular.

O Avenida começou o Gauchão também empatando. No estádio do Vale, ficou no 0 a 0 contra o Novo Hamburgo. O objetivo na temporada do Avenida é alcançar às competições nacionais. Para esta partida, o Periquito quer pelo menos somar um ponto diante do Inter.

Provável escalação do Inter Keiller; Mário Fernandes, Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Johnny, De Pena, Mauricio, Alan Patrick e Pedro Henrique; Alemão Provável escalação do Avenida Rodolfo; Lucas Lopes, Micael, Marcão e César Nunes, Jhonata, Carrilho e Guilherme Garré; PH, Wesley Pionteck e Carlos Henrique Arbitragem Árbitro: Erico Andrade de Carvalho Assistente 1: Tiago Augusto Kappes Diel Assistente 2: Cassio Pires Dornelles Quarto árbitro: Andressa Hartmann Acompanhe na Rádio Grenal Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-enfrenta-o-avenida-pelo-gauchao-nesta-quarta-feira/

Inter enfrenta o Avenida pelo Gauchão nesta quarta-feira