Economia Dívida da Americanas com os maiores bancos brasileiros ultrapassa os R$ 22 bilhões

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os bancos alegam que não tinham conhecimento da total exposição da empresa. Foto: Reprodução Os bancos alegam que não tinham conhecimento da total exposição da empresa. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A lista detalhada de credores da Americanas revela que mais da metade da dívida da empresa é com os maiores bancos brasileiros. São mais de R$ 22 bilhões divididos entre apenas nove bancos de um total de R$ 41 bilhões reconhecidos na recuperação judicial.

Os dados ajudam a explicar o tamanho da briga entre os bancos credores e a empresa de Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles.

Os bancos alegam que não tinham conhecimento da total exposição da empresa por causa do que vem sendo investigado como possível fraude no balanço. O trio de empresários nega conhecimento.

De acordo com a lista protocolada na Justiça, os principais credores privados são Bradesco, com R$ 4,5 bilhões; Santander, R$ 3,6 bilhões; BTG, com R$ 3,4 bilhões; Votorantim, com R$ 3,3 bilhões, Itaú Unibanco, com R$ 2,7 bilhões e Safra com R$ 2,5 bilhões.

A exposição dos bancos públicos é menor. Banco do Brasil tem R$ 1,3 bilhão, Caixa, R$ 501 milhões e BNDES, R$ 276 milhões. O alemão Deutsche Bank responde pela maior exposição à varejista, de US$ 1 bilhão de dólares (R$ 5,2 bilhões).

Mais cedo nesta quarta-feira (25), a Americanas divulgou que a BlackRock, maior gestora de recursos do mundo, reduziu sua participação na empresa para cerca de 0,12% das ações, mais 0,36% via instrumentos de derivativos. Em dezembro, segundo dados no site da Americanas, essa fatia era ao redor de 5,05%.

No começo da semana, a Capital International Investors (CII) comunicou a companhia sobre a redução de sua participação acionária na varejista de 7,04% para 4,07%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/divida-da-americanas-com-os-maiores-bancos-brasileiros-ultrapassa-os-r-22-bilhoes/

Dívida da Americanas com os maiores bancos brasileiros ultrapassa os R$ 22 bilhões