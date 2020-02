Esporte Inter enfrenta o Caxias pela primeira rodada do segundo turno do Gauchão; acompanhe

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2020

Estádio Centenário, em Caxias do Sul, na serra gaúcha. Foto: S.E.R. Caxias do Sul/Divulgação Estádio Centenário, em Caxias do Sul, na serra gaúcha. (Foto: S.E.R. Caxias do Sul/Divulgação) Foto: S.E.R. Caxias do Sul/Divulgação

O Inter estreia no segundo turno do Gauchão neste sábado (29). O time colorado enfrenta o Caxias, campeão do primeiro turno. O jogo será disputado no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.

O campeão do primeiro turno ao bater o Grêmio na final, a equipe grená, já está garantida na grande decisão do Gauchão deste ano. Porém, a promessa é de que o time não irá se acomodar e tentará conquistar também a Taça Francisco Novelletto Neto.

Neste sábado, o técnico Rafael Lacerda não poderá contar com o lateral-esquerdo Bruno Ré e com o volante Carlos Alberto, ambos suspensos.

Já os colorados, depois de vencer o Tolima e se garantir na fase de grupos da Libertadores, miram na estreia contra a Universidad Católica, na próxima terça-feira (3), no Beira-Rio. Por isso, a tendência é que o técnico Eduardo Coudet utilize uma equipe reserva na Serra neste fim de semana.

Mesmo assim, a torcida do Internacional deve estar com dúvidas. A primeira, se Gustavo irá estrear com a camisa do Inter ou se Rodrigo Lindoso, que foi substituído antes do intervalo no meio de semana, aparecerá na equipe de suplentes.

Acompanhe esta disputa da primeira rodada do segundo turno do Gauchão, a partir das 19 horas, e confira o desempenho das esquipes.

Equipe técnica

CAXIAS – Marcelo Pitol; Ivan, Laércio, Thiago Sales e Eduardo Diniz; Yuri, Juliano, Tilica, Diogo Oliveira e Juninho Potiguar; Gilmar. Técnico: Rafael Lacerda.

INTER – Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Zé Gabriel e Natanael; Johnny; Nonato, Marcos Guilherme e Patrick; Thiago Galhardo e Gustavo. Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem – Douglas Silva, auxiliado por Mauricio Coelho Silva Penna e Mateus Olivério Rocha.

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

