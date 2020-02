Esporte Final do Campeonato Praiano 2020 ocorre neste final de semana

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2020

Jogos são realizados no Balneário Municipal João Martins Nunes (Prainha). Foto: Cleusa Silva/Arquivo/Divulgação

Reunindo a participação de 16 equipes de Taquara, o Campeonato Praiano de Futebol Sete 2020 realizará sua grande final neste final de semana, no Balneário Municipal João Martins Nunes (Prainha). As disputas semi-finais e finais da competição, organizada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, por meio da Diretoria de Esportes, serão realizadas no sábado (29), na categoria Livre, e no domingo (1º) será a vez da categoria Veterano entrar em campo.

Segundo o diretor de Esportes, Alexandre Lacerda Lencione, na semi-final da categoria Livre irão se enfrentar os times do Remanso x União do Mundo Novo e o Vassourinha x Lavagem do Nelson. Logo em seguida serão realizados os jogos do terceiro e quartos lugares e a disputa final iniciará às 16h30min.

“Na categoria Veterano, que será realizada no domingo, a partir das 9h30min, haverá a disputa entre o Becus City x Amigos da Bola, e o Palmeiras x Ajax. Na sequência, conheceremos o terceiro e quarto lugares e o vencedor sairá da partida final, que iniciará às 11h”, informou o diretor de Esportes de Taquara.

