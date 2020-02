Esporte Na abertura do segundo turno do Gauchão, o Grêmio venceu o Juventude por 3 a 0

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2020

Tricolor conquistou seus três primeiros pontos na segunda fase da competição. Foto: Fernando Alves/Grêmio FBPA O Tricolor conquistou seus três primeiros pontos na segunda fase da competição. (Foto: Fernando Alves/Grêmio FBPA) Foto: Fernando Alves/Grêmio FBPA

O Grêmio venceu o Juventude, em jogo válido pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho, na manhã deste sábado (29), na Arena. Com gols de Pepê, Diego Souza e Luciano, o Tricolor venceu o time da Serra por 3 a 0, conquistando os seus três primeiros pontos na segunda fase do estadual.

A partida também contou com homenagens ao ex-técnico Valdir Espinosa, falecido aos 72 anos na última quinta (27). Os jogadores atuaram com uma braçadeira preta em sinal de luto, e o técnico Renato Portaluppi, estrela gremista quando o time foi campeão do mundo em 1983, usou uma camiseta com a inscrição “Obrigado, Espinosa”.

O Grêmio iniciou bem a partida, buscando atacar e criar oportunidades, tanto que antes do primeiro minuto, já levou perigo a meta defendida por Marcelo Carné. Lucas Silva lançou Alisson na marca penal e, por detalhe, o atacante não completou a gol. A partida seguiu com a intensidade dos gremistas e, aos 8 minutos de bola rolando, o gol saiu. Pepê marcou para o Tricolor depois de uma boa jogada coletiva. Diego Souza escorou para Alisson, que lançou o atacante. Ele chutou no canto esquerdo de Marcelo Carné, abrindo o marcador na Arena, em lance inicialmente marcado como impedimento.

Já aos 24’, o Grêmio ameaçou novamente. Alisson tabelou com Thiago Neves e invadiu a área, chutando a gol, mas Marcelo Carné defendeu e o zagueiro do Juventude completou, afastando pela linha de fundo. Cinco minutos depois, Caio Henrique tabelou com Pepê, que dentro da área, foi puxado por Bruno Alves – pênalti. Na cobrança, Diego Souza estufou as redes, chutando a meia altura, no meio da meta defendida pelo arqueiro adversário.

O Grêmio manteve sua superioridade na etapa inicial e por duas vezes, com Thiago Neves, quase marcou novamente. Na primeira oportunidade, o meia mandou na trave e logo em seguida, foi acionado por Pepê, mas não conseguiu completar a gol. Outra chance saiu dos pés de Lucas Silva, que chutando de fora da área obrigou Marcelo a grande defesa.

O segundo tempo começou bom para os gremistas, mesmo diminuindo a intensidade. Logo aos 2’, Orejuela fez um cruzamento da esquerda buscando Diego Souza, mas Edcarlos afastou de cabeça e impediu o terceiro gol gremista. Já o Juventude tentou em escanteio, mas a bola colocada na marca penal foi direto para as mãos de Vanderlei, que segurou firme e na sequência, em novo lance, fez uma boa defesa do chute de João Paulo.

O Tricolor criou uma outra oportunidade, desta vez, em bola parada. A menos de um passo da risca da grande área, pela meia direita, Thiago Neves cobrou uma falta, em curva, mas a bola passou raspando a meta defendida por Marcelo Carné. Aos 16 minutos, uma nova chance, em uma jogada rápida e coletiva. Orejuela acionou Alisson na área, para o atacante chutar a gol, mas a bola saiu por cima do gol.

Passados 20 minutos, Pepê foi acionado na área, deu um drible no goleiro do Ju e acabou derrubado pelo camisa 1 – pênalti. Alisson cobrou, mas o goleiro Marcelo Carné alcançou e defendeu o chute rasteiro do atacante gremista. Já o Juventude chegou com Eltinho aos 30’, cobrando uma falta da entrada; bateu baixo, a bola desviou na barreira e saiu pela linha de fundo.

O Grêmio seguiu administrando a partida e mantendo maior posse de bola. Outro bom momento surgiu com Luciano, que deu um toque de calcanhar e deixou Thaciano na cara do gol, mas o meia acabou mandando por cima.

Nos acréscimos, os gremistas tiveram mais uma chance de pênalti, depois de Alisson ser derrubado na área por Eltinho. Luciano foi para a cobrança e chutou de canhota, no canto esquerdo de Marcelo Carné.

Com o resultado de 3 a 0, o Grêmio conquistou seus três primeiros pontos no segundo turno do Campeonato Gaúcho. O próximo confronto do Tricolor será nesta terça-feira (3), diante do América de Cali, pela Libertadores da América, na Colômbia. Pelo Gauchão, volta a campo no dia 8, contra o Pelotas.

Reclamação

A arbitragem foi alvo de reclamações por parte do Juventude. “Quando nós soubemos que o Daronco tinha sido escalado para apitar nos causou surpresa, porque ele já tinha tido problemas no nosso jogo contra o Internacional. Infelizmente o que nós prevíamos aconteceu”, afirmou Walter Dal Zotto Jr., presidente do clube da Serra.

Ficha Técnica

Grêmio: Vanderlei, Geromel, P. Miranda, L. Orejuela, Caio H. Lucas S., Maicon (Thaciano), T. Neves (Patrick), Alisson, Pepê, Diego S. (Luciano). Técnico Renato Portaluppi.

Juventude: M. Carné, S. Santos, Reynaldo, Edcarlos, João Paulo, Eltinho, John Lennon, Marciel (Bruno Xavier), Bruno Nunes (Iago Dias), Pedro Ken, Bruno Alves. Técnico Marquinhos Santos.

Arbitragem: Anderson Daronco, auxiliado por Michael Stanislau e Maria Mastella Moreira.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte

Deixe seu comentário