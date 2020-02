Esporte Napoli e Torino se enfrentam pelo Italiano; partida tem transmissão da TV Pampa

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2020

Partida ocorre neste sábado (29) Foto: (Divulgação/SSC Napoli) Foto: (Divulgação/SSC Napoli)

Neste sábado (29), Napoli e Torino protagonizam o grande jogo da 26ª rodada da temporada 2019/20 do Campeonato Italiano. A partida que ocorre a partir das 16h30 (horário de Brasília), com transmissão da TV Pampa, da RedeTV!, diretamente do Estádio San Paolo, em Nápoles.

Na tabela de classificação, o Napoli está na sexta posição com 36 pontos. Já o Torino, é o 14° colocado.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte

Deixe seu comentário