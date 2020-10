Esporte Inter enfrenta o Corinthians na última rodada do primeiro turno do Brasileirão

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2020

(Foto: Editoria de Arte/O Sul)

O Inter enfrenta o Corinthians na noite deste sábado (31), em São Paulo, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão.

Com 35 pontos somados, o Colorado lidera o campeonato. Após preservar os titulares na vitória por 2 a 1 diante do Atlético-GO pela Copa do Brasil, o time de Eduardo Coudet chega com força máxima para a partida, com início às 19h.

O clube paulista, treinado por Vagner Mancini, tem 21 pontos e está na 13ª colocação.

Acompanhe o jogo ao vivo na Rádio Grenal 95,9 FM.

