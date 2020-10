Esporte Isaque concede entrevista coletiva e destaca: ”Temos grandes jogadores para todas as posições e vamos procurar sempre ajudar.”

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Autor do gol que garantiu a vitória gremista de 1 a 0 sobre o Juventude, na última quinta-feira (29), o jogador Isaque concedeu uma entrevista coletiva na tarde dessa sexta-feira (30) e destacou seu momento na equipe de Renato Portaluppi.

O meia-atacante de 23 anos, que vinha desde o ano passado aparecendo de forma esporádica em jogos em que os titulares eram preservados, ganhou ainda mais espaço após a parada do futebol. ‘‘No momento que entramos dentro do campo queremos dar nosso melhor, as vezes não sai como esperamos, mas o professor sempre nos diz, dar o máximo. Lidamos bem com isso, procurando evoluir e ajudar o Grêmio.”, afirmou.

As oportunidades deram ao garoto a chance de marcar um gol no clássico Grenal, que garantiu a taça do segundo turno do Campeonato Gaúcho. E atualmente, com peças faltando no elenco gremista, o garoto vem ocupando espaços tanto no meio-campo quanto no ataque, servindo muitas vezes como um ”falso 9”. ”O meio-campo é uma posição muito importante para o Grêmio, mas todas as posições são essenciais. E temos grandes jogadores para todas as posições e vamos procurar sempre ajudar.”, disse.

”Eu gosto de jogar independente da posição, ouço muito o que falam pra mim, as vezes o Renato precisa de mim em uma posição, as vezes em outra. O importante é que sempre esteja á disposição para ajudar a equipe.”, acrescentou.

