Esporte O caminho colorado para garantir o primeiro turno do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 30 de outubro de 2020

O Inter vê a chance de garantir a taça Osmar Santos no próximo sábado (31), quando enfrentará o Corinthians na Neo Química Arena. O time de Eduardo Coudet soma 35 pontos e vai em busca dos três pontos para se manter na dianteira do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Vindo de uma vitória de 2 a 1 sobre o Vasco, a equipe do técnico Wagner Mancini vêm de uma instabilidade no Campeonato, perdeu Tiago Nunes, se viu cada vez mais perto da zona de rebaixamento, e acumulou derrotas fora de casa. É atualmente o 13° colocado na tabela, com 21 pontos e possui 38% de aproveitamento.

Como mandante são 2 vitórias, 2 derrotas e 4 empates, como visitante são 3 vitórias, 5 derrotas e 2 empates. Uma provável escalação pode ter: Cássio, Fagner, Marllon, Gil e Lucas Piton (Fábio Santos); Xavier e Cantillo; Otero (Ramiro), Mateus Vital, Cazares e Everaldo (Jô ou Boselli).

Ao contrário do time paulista, o Inter faz uma boa campanha na competição. Líder com 35 pontos e 64% de aproveitamento, o time comandado por Eduardo Coudet vem de um empate amargo contra o Flamengo, vice-líder. Agora, torce para um resultado positivo na capital paulista e um tropeço da equipe flamenguista, para garantir com tranquilidade a permanência na liderança na reta do final do primeiro turno.

Como mandante não perdeu no Campeonato, são 6 vitórias, 0 derrotas e 3 empates. Já fora de casa, são 4 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Contra o Corinthians, o retrospecto tem sido positivo, não perde para a equipe em São Paulo desde 2018, mesmo que no confronto geral quem leve vantagem é a equipe corintiana. Um provável Inter pode ter: Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme, Edenílson e Patrick; Thiago Galhardo e Abel Hernández.

A partida acontece na Neo Química Arena, no próximo sábado (31), às 19h.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

