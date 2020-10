Esporte Jean Pyerre volta mas Grêmio o vê longe da forma física esperada

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 30 de outubro de 2020

Ao contrário do que foi divulgado pelo Grêmio de que Jean Pyerre ficaria fora por 2 semanas fazendo trabalhos para melhora física, o jogador retornou antes do esperado. Com uma frequência séria de lesões desde a temporada passada, o meia-atacante sofreu uma lesão na partida contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro deste ano, quando recuperado, contraiu COVID-19 e teve que enfrentar mais 10 dias fora dos gramados, e ao retornar na partida contra o São Paulo, jogou poucos minutos e virou desfalque novamente.

O meia ficou 12 dias afastado para tratar um desconforto muscular sentido após o jogo contra a equipe paulista, e junto com o departamento médico, de fisiologia e da comissão técnica, chegaram à um acordo para que ele focasse em atividades de aprimoramento físico, já que sua situação é delicada.

O primeiro problema do jogador de 22 anos, foi em setembro de 2019, quando sofreu uma lesão muscular e só se viu em campo novamente em março de 2020. O futebol foi paralisado por conta da pandemia do coronavírus e na volta o meia reconquistou sua titularidade. Em agosto, ficou 10 dias afastado por conta do seu pai, que havia contraído a COVID-19 e estava internado. Na sequência, foi titular em 5 jogos. Até que sentiu outra lesão no dia 3 de setembro, na partida contra o Sport, na Arena.

Ficou no banco contra o Botafogo e voltou contra o São Paulo, no último dia 17. Com mais um desconforto, voltou contra o Juventude, na última quinta-feira (29), e agora tenta garantir seu espaço na equipe titular. Mas o técnico Renato Portaluppi observa com cuidado sua situação e afirma que o jogador está longe da forma física que os querem, portanto, deve voltar gradativamente.

”O Jean é um jogador que está há muito tempo parado. Não está nas melhores condições, longe da melhor forma física e técnica. Temos que colocar aos poucos para readquirir forma física. É bem importante. Mas está bem longe. É o problema que falo, sem os meias, mesmo sem estar 100% temos que colocar ele, com muito cuidado”, disse o técnico.

O Grêmio entra em campo novamente na próxima segunda-feira (2), contra o Bragantino, na Arena, pela décima nona rodada do Campeonato Brasileiro.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

