Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2020

Atualmente, o meia de 29 anos defende as cores do Sampdoria, da Itália Foto: Sampdoria / Divulgação Foto: Sampdoria / Divulgação

Por Redação Rádio Grenal | 30 de outubro de 2020

Após a partida contra o Juventude nesta quinta-feira (29), o vice de futebol do Grêmio, Paulo Luz, admitiu abertamente que o clube tenta a contratação do meia Gastón Ramírez, da Sampdoria. Até então, o tricolor ainda não havia falado sobre as negociações com o meia. O dirigente destacou que o processo “não é fácil” e que o Grêmio não fará promessas.

“Tratamos de uma negociação complexa. Mas é o jogador que temos interesse. Negociamos no sentido de viabilizar uma situação econômica que possamos trazê-lo. Não é fácil. Vai perdurar alguns dias. Não faremos nenhuma promessa. Esperamos que até o final de semana, ou na semana que vem, tenhamos uma decisão. Se não for possível, vamos atrás de outras opções“, explicou Luz, destacando que o desfecho pode ocorrer até o final de semana.

Conforme o vice de futebol, caso a negociação com Gaston Ramírez não tenha andamento, o tricolor passará a buscar outro nome no mercado. O meio campo de Renato Portaluppi carece de reforço há tempos, segundo o próprio técnico. E para suprir essa necessidade, o Grêmio busca no mercado alguém que chegue já em condições de jogo, assim como Diego Churín.

“Nosso objetivo é fazer uma contratação exatamente como a do Diego Churín. Que chegue aqui pronto, em condições técnicas, físicas, apto a ser aproveitado imediatamente pelo Renato. Se a gente conseguir encaminhar a contratação do Gastón Ramírez, ele vem na mesma situação. Se não for possível, vamos atrás de um jogador nas mesmas condições técnicas”, explicou Paulo Luz.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

