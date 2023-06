Inter Inter enfrenta o Coritiba no estádio Couto Pereira pelo Brasileirão

22 de junho de 2023

A partida é válida pela 11ª rodada do Brasileirão Foto: Portal O Sul A partida é válida pela 11ª rodada do Brasileirão (Foto: Portal O Sul) Foto: Portal O Sul

Após a parada das datas Fifa, Coritiba e Inter se enfretam nesta quinta-feira (22), no estádio Couto Pereira, às 20h, pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de viver um momento turbulento antes da parada, o Inter pretende voltar com mais força para a sequência do campeonato. O clube gaúcho está invicto há seis jogos com quatro vitórias e dois empates. Três partidas são pelo Brasileirão. Na 11ª colocação, o Inter está com 14 pontos.

Já o Coritiba vive a pior sequência negativa de sua história. São 16 jogos sem vencer. Contra do Inter, o técnico Antônio Carlos Zago teve um período maior para trabalhar por conta da data Fifa e conta com o apoio de 25 mil torcedores para vencer a primeira na Série A.

Provável escalação do Inter

John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Campanharo, Johnny e Alan Patrick; Pedro Henrique e Luiz Adriano Técnico: Mano Menezes

Provável escalação do Coritiba

Gabriel Vasconcelos; Kuscevic, Henrique e Thiago Dombroski; Natanael, Bruno Gomes, Júnior Urso (Andrey) e Jamerson; Marcelino Moreno, Robson e Alef Manga. Técnico: Antônio Carlos Zago

Arbitragem

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) – FIFA e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Quarto árbitro: Gustavo Nogas (PR)

VAR: Daiane Muniz (SP) – FIFA

