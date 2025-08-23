Inter Inter enfrenta o Cruzeiro, neste sábado, pressionado e com Roger Machado na corda bamba

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

Uma nova derrota pode custar sua permanência no comando. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Uma nova derrota pode custar sua permanência no comando. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter volta a campo neste sábado (23), às 18h30min, no Mineirão, para encarar o Cruzeiro pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em 12º lugar, com 24 pontos, o Colorado chega pressionado após a eliminação para o Flamengo na Copa Libertadores e a derrota recente pelo Brasileirão.

A situação aumenta o peso sobre o técnico Roger Machado, que balança no cargo. Uma nova derrota pode custar sua permanência no comando. Por isso, o treinador deve utilizar o máximo de força disponível para tentar reagir fora de casa.

O time não contará com Thiago Maia, lesionado. Richard, ex-Cruzeiro, desponta como substituto natural, mas Luis Otávio também é opção. Já Carbonero, que voltou de lesão na partida contra o Flamengo, dificilmente terá condições de atuar os 90 minutos e deve iniciar no banco, abrindo espaço para Bruno Tabata seguir entre os titulares.

A principal novidade é o jovem Allex, meio-campista de 19 anos, que foi relacionado pela primeira vez para uma partida com o elenco profissional. A presença do garoto é vista como um alento em meio ao momento turbulento vivido pelo clube.

O adversário

O Cruzeiro, que aparece na terceira posição com 37 pontos, também atravessa uma fase instável. A equipe de Leonardo Jardim tropeçou nas últimas duas rodadas — contra o Mirassol, fora de casa, e diante do Santos, no Mineirão — e busca reencontrar o caminho das vitórias.

Para o duelo, o treinador conta com os retornos de Kaiki, Lucas Romero e Christian, que estavam suspensos, além de William, recuperado de problema muscular. Por outro lado, seguem de fora Fagner, em recuperação de fratura na fíbula, João Marcelo, em transição física, e Marquinhos, com desconforto muscular.

A primeira contratação da última janela, Luis Sinisterra, já está regularizado no BID, mas dificilmente estreará neste fim de semana. O atacante não atua desde março e ainda busca ritmo de jogo.

Provável escalação do Cruzeiro

Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

Provável escalação do Inter

Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Richard (Luis Otávio), Alan Rodríguez, Alan Patrick, Bruno Tabata (Carbonero) e Wesley; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.

