Domingo, 24 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2025
Na tarde desse domingo (24), as Mosqueteiras golearam o Inter por 4 a 1, em jogo válido pela quarta rodada do Gauchão Feminino, no Estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul. Os gols gremistas foram de Pini, Valéria Paula, Giovaninha e Tayla.
As atletas entraram em campo com a camisa “Protocolo Zero”, uma campanha da Federação Gaúcha de Futebol, e uma faixa: “Diga não à violência contra a mulher”.
Jogo
O clássico iniciou bem disputado. Aos três minutos da primeira etapa, Pini lançou Giovaninha pelo lado esquerdo, a atacante se livrou da marcação e arriscou o chute. A bola bateu no travessão antes de sair pela linha de fundo. Dois minutos depois, Gisele tentou de fora da área, mas a goleira defendeu.
O duelo estava equilibrado, com as duas equipes disputando cada espaço do campo. O Grêmio buscava construir suas jogadas ofensivas. Aos 30, Pini cobrou falta passando para Dani Barão, que levantou na área para Montoya cabecear, mas a bola parou nas mãos de Mari Ribeiro. Dois minutos depois, Capelinha arriscou em cobrança de falta e acertou em cheio a trave gremista.
Aos 40, Dani Barão arrancou em velocidade desde a defesa até o meio de campo, mas foi derrubada com falta dura. Na cobrança, Pini, com categoria, mandou direto para o gol e acertou o ângulo esquerdo, um golaço que abriu o placar para as Mosqueteiras.
Aos quatro minutos do segundo tempo, Raíssa espalmou o chute de Katrine. Aos nove, Raissa novamente fez outras duas defesas, evitando o empate. Dois minutos depois, a goleira gremista voltou a intervir.
Aos 12, Montoya passou para Pini, que vinha em velocidade e chutou direto de fora da área, mas a bola saiu pela linha de fundo. Na sequência, o técnico Cyro Leães promoveu a primeira mudança: Gisele saiu para a entrada de Shashá.
Em velocidade, Dani Barão invadiu a área e fez o cruzamento para Valéria Paula, que acertou um belo voleio de perna direita, mandando a bola para o fundo das redes e marcando mais um gol das Mosqueteiras, aos 16 minutos.
Aos 20, Katielle e Kika Moreno entraram nos lugares de Arrieta e Montoya. A partida seguiu eletrizante em Eldorado do Sul. Aos 27, Pini cobrou falta pelo lado esquerdo e a bola passou por cima da meta. Quatro minutos depois, o treinador fez as últimas substituições: Yamila entrou no lugar de Valéria Paula e Pini saiu para a entrada de Amanda Brunner.
Aos 32, Iasmin fez o gol para o Inter. Dois minutos depois, Amanda Brunner cabeceou após escanteio, e a goleira adversária espalmou. Na cobrança seguinte, Kika Moreno cruzou na área e Giovaninha marcou de cabeça, ampliando a vantagem gremista.
Aos 40, Kika Koreno cobrou falta levantando na área, a goleira ameaçou segurar a bola e, atenta no lance, Tayla colocou a bola para dentro, marcando o quarto e último gol das Mosqueteiras.