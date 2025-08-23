Sábado, 23 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Grêmio Jogando na Arena, Grêmio empata com o Ceará em 0 a 0 pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

Com o resultado, o Tricolor ocupa a 13ª colocação, com 24 pontos. (Foto: Richard Ducker/Grêmio FBPA)

Jogando na Arena na noite desse sábado (23), o Grêmio empatou em 0 a 0 com o Ceará, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor ocupa provisoriamente a 13ª colocação, com 24 pontos. O próximo compromisso da equipe comandada por Mano Menezes é no dia 31 (domingo), contra o Flamengo, às 16h no Maracanã.

O jogo

A primeira grande chance do jogo apareceu do lado do Ceará. Aos 16 minutos do primeiro tempo, a bola foi para área de Volpi e Pedro Raul desviou, mas não conseguiu ser efetivo e deixou nas mãos do goleiro gremista.

O Grêmio respondeu na sequência com Alysson Edward. O jovem conduziu até a entrada da área de Bruno Ferreira, que defendeu a ‘pancada’ do atacante.

Com 24′, Alysson Edward apareceu novamente e, desta vez, cruzou para Edenilson cabecear em cima do goleiro do Ceará. Em seguida, Pedro Raul ficou na cara do gol, mas parou em Volpi. Oportunidade perdida para os visitantes.

A principal chance da etapa inicial surgiu aos 29′. Braithwaite arrematou na trave. Na sobra, Edenilson chutou cruzado pela linha de fundo.

No segundo tempo, Braithwaite desperdiçou uma bola na cara do gol. Olivera cruzou para o dinamarquês, que furou e deixou passar.

Os dois times apresentavam muitas dificuldades de concluir uma jogada na etapa complementar.

O Ceará teve uma falta aos 30′ que acabou numa defesa espetacular de Volpi. Os treinados de Condé realizaram uma jogada ensaiada que parou nos pés de Pedro Raul. O atacante chutou e o goleiro espalmou.

Com 35′, a bola ‘pipocou’ na área e ficou para Alysson Edward, livre, quase na pequena área. O jovem chutou rasteiro e cruzado, rente à trave, para fora.

Na reta final, o Grêmio tentava um ‘abafa’ e o Ceará saía em contra-ataque. Mas o placar ficou assim, sem gols.

Ficha técnica

Grêmio : Tiago Volpi; Marcos Rocha, Balbuena (Wagner Leonardo), Kannemann e Marlon; Cuéllar, Alex Santana, Edenilson (Riquelme/Aravena), Alysson Edward e Olivera (André Henrique); Braithwaite (Jardiel). Técnico: Mano Menezes.

Ceará: Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marllon, William Machado e Rafael Ramos; Dieguinho, Richardson (Lucas Mugni) e Lourenço (Lucas Lima); Galeano (Rodriguinho), Aylon (Paulo Baya) e Pedro Raul (Pedro Henrique). Técnico: Léo Condé.

Arbitragem: Davi De Oliveira Lacerda (ES) foi auxiliado por : Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES). VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).

