Inter e CSA se enfrentam nesta terça-feira (11) pela terceira fase da Copa do Brasil, às 20h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O Colorado tenta se recuperar após eliminação no estadual. Já o Azulão após a eliminação na Copa do Nordeste não entra em campo desde 26 de março.

Nas últimas três partidas do clube gaúcho o resultado foi empate em 1 a 1. Neste jogo, o Inter procura engrenar na temporada e tentar abafar a eliminação muito criticada pelo seu torcedor nas últimas semanas. O CSA entra em campo pela primeira vez após 26 de março. O Azulão foi eliminado no Alagoano e na Copa do Nordeste. Após isso, a comissão técnica emplacou uma intertemporada. Aconteceu reformulação no clube com dez saídas e três novas contratações.