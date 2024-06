Inter Inter enfrenta o Delfín-EQU pela Sul-Americana; confira os relacionados para a partida

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Inter precisa vencer para conquistar a classificação ao playoff da Sul-Americana; empate ou derrota elimina os colorados Foto: Ricardo Duarte/Internacional Inter precisa vencer para conquistar a classificação ao playoff da Sul-Americana; empate ou derrota elimina os colorados (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter divulgou a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Delfín-EQU, pelo último compromisso da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A novidade é a exclusão do meia Maurício, que apresentou um trauma no joelho direito e foi vetado pelo departamento médico do clube para o jogo deste sábado (08) à noite. Por outro lado, o técnico Eduardo Coudet terá os retornos de Aránguiz e Wanderson.

Mauricio será observado pelos médicos do Inter sobre a evolução de seu quadro para saber se terá condições de estar no próximo compromisso colorado, na próxima semana, contra o São Paulo pelo Brasileirão.

Com o meia fora do jogo deste sábado, Aránguiz e Wanderson encorpam a delegação para o jogo no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Como o chileno não viajou à Bolívia na última terça-feira (04) para um trabalho com controle de carga, e Wanderson se recuperava de uma entorse no tornozelo esquerdo, a expectativa é que os dois comecem contra o Delfín como opções no banco de reservas.

O goleiro Fabrício, que estreou diante do Real Tomayapo-BOL, ganha mais uma oportunidade como titular, já que Rochet está com a seleção uruguaia. No ataque, Wesley volta ao time, e Alario também recebe sequência.

Confira a lista de relacionados para enfrentar o Delfín-EQU:

Goleiros: Anthoni e Fabrício

Anthoni e Fabrício Laterais: Bernabei, Bustos, Hugo Mallo e Renê

Bernabei, Bustos, Hugo Mallo e Renê Zagueiros: Mercado, Igor Gomes, Robert Renan e Vitão

Mercado, Igor Gomes, Robert Renan e Vitão Volantes: Aránguiz, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Fernando, Matheus Dias e Thiago Maia

Aránguiz, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Fernando, Matheus Dias e Thiago Maia Meias: Alan Patrick, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado, Hyoran

Alan Patrick, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado, Hyoran Atacantes: Alario, Lucca, Wanderson e Wesley

O confronto contra o time equatoriano ocorre neste sábado, às 21h30min, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Inter precisa vencer para conquistar a classificação ao playoff da Sul-Americana. Empate ou derrota elimina os colorados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-enfrenta-o-delfin-equ-pela-sul-americana-confira-os-relacionados-para-a-partida/

Inter enfrenta o Delfín-EQU pela Sul-Americana; confira os relacionados para a partida

2024-06-08