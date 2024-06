Grêmio Vice de futebol do Grêmio confirma clássico Gre-Nal no Sul e partidas contra o Botafogo em campo neutro

8 de junho de 2024

"A tendência é que seja em um local que facilite o deslocamento do Grêmio", disse Antônio Brum

Em entrevista coletiva realizada na sexta-feira (07), o vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum, disse ter a intenção de realizar o clássico Gre-Nal do primeiro turno do Campeonato Brasileiro no Sul do Brasil.

Além disso, Brum também confirmou os jogos contra o Botafogo, pelos dois turnos, em campo neutro. De acordo com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), a partida válida pela 9ª rodada do campeonato será realizada no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.

O Grêmio tentou realizar as partidas do Brasileirão em campo neutro, mas recebeu recusa do rival. Os dirigentes gremistas chegaram a consultar o estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), mas, de acordo com Brum, a prioridade é trazer o jogo para a região sul.

O dirigente gremista não confirmou o local exato do Gre-Nal, marcado para o dia 23 de junho. A tendência é que o Grêmio mande a partida no Couto Pereira, em Curitiba. Para isso, porém, o clube precisa antecipar o clássico em um dia, pois no mesmo dia o Athletico-PR recebe o Corinthians, na Ligga Arena.

“O clássico Gre-Nal queremos mandar na região sul, próximo do nosso torcedor e dar esse carinho à nossa torcida, que sabemos que ela vai nos apoiar muito em qualquer que seja o destino, trazendo a mobilização para mais perto da nossa casa”, explicou o vice.

Antes do clássico, o Grêmio precisa resolver o mando de campo para o jogo contra o Botafogo. Desta vez, o Tricolor contou com a colaboração do clube carioca, que aceitou realizar os confrontos em campo neutro.

No entanto, Antônio Brum não confirmou o estádio que receberá os jogos, apenas indicou que levará em conta a facilidade de logística. “A tendência é que seja em um local que facilite o deslocamento do Grêmio”, disse Brum. O Grêmio encara o Estudiantes-ARG neste sábado (08), às 19h, no Couto Pereira, no último compromisso da fase de grupos da Libertadores. No domingo, a delegação gremista viaja para o Rio de Janeiro, onde encara o Flamengo na quinta-feira (13), no Maracanã, pelo Brasileirão.

