Grêmio Grêmio empata em 1 a 1 com o Flamengo em retomada do Brasileirão Feminino

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Com o resultado, as Gurias Gremistas somam 13 pontos no Brasileirão, ocupando o 10º lugar na tabela Foto: Staff Images/CBF Com o resultado, as Gurias Gremistas somam 13 pontos no Brasileirão, ocupando o 10º lugar na tabela (Foto: Staff Images/CBF) Foto: Staff Images/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Há cerca de um mês, o Grêmio viu sua campanha no Campeonato Brasileiro Feminino ser interrompida abruptamente devido à uma tragédia climática no Rio Grande do Sul. Assim como os demais times gaúchos, o Tricolor teve que suspender atividades e jogos em decorrência das enchentes que assolaram o Estado. Na noite de sexta-feira (07), as Gurias Gremistas retornaram a campo em um empate com o Flamengo, fora de casa.

Em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão, disputado no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, o Tricolor ficou no 1 a 1 contra o time carioca, que ocupava a 6ª posição na tabela. O gol gremista foi marcado por Tayla, ainda no primeiro tempo. Já Glaucia marcou para as rubro-negras.

Foram as gremistas que tomaram a iniciativa na partida e, em menos de um minuto de bola rolando, Raquel Fernandes obrigou a goleira Karol Alves a fazer a primeira defesa do jogo.

O Flamengo chegou ao gol de Lorena minutos após, mas Naná desperdiçou. Aos sete, após cobrança de falta, Thais Regina tentou tirar, mas Raquel recuperou. A bola passou por Cássia, e Tayla, de carrinho, empurrou para o fundo do gol, abrindo o placar para o Tricolor.

Após o gol Tricolor, o primeiro tempo foi marcado por equilíbrio. Tanto Grêmio quanto Flamengo tiveram chances de aumentar o placar. Aos 20 minutos, as Gurias Gremistas chegaram com perigo. Jessica Peña recebeu de Caty e chutou do meio do campo, mas a bola passou próxima ao gol. A arqueira Lorena fez boas defesas, deixando a meta gremista zerada na primeira etapa.

A produção do Imortal diminuiu na segunda etapa. A técnica Thaissan Passos promoveu as primeiras alterações aos 17 minutos, quando Caty e Dani Barão saíram para as entradas de Ludmila e Shashá. Aos 30 minutos, Jessica Peña, que já estava com cartão amarelo, deu lugar para Rafa Levis. A última troca foi feita aos 42 minutos, quando Giovaninha deixou o campo e Pri Back voltou aos gramados, após quase dois anos fora devido a uma lesão.

No segundo tempo, por mais que as adversárias tenham empatado com um gol de Gláucia logo no primeiro lance da etapa final, o destaque foi a goleira gremista Lorena. Em mais de uma oportunidade, ela fez grandes defesas e impediu que o Flamengo balançasse as redes novamente. Com 12 minutos de acréscimos, o Grêmio, mesmo fora de casa e sem ritmo de jogo após mais de um mês parado, manteve o empate até o apito final.

Com o resultado, as Gurias Gremistas somam 13 pontos no Brasileirão, ocupando o 10º lugar na tabela – ainda aguardando resultados dos outros jogos da rodada. Com três duelos a menos que os demais times, agora o Tricolor terá mando de campo em dois desafios seguidos: contra o América-MG, no dia 11 de junho, e contra o Cruzeiro, no dia 15. As partidas serão disputadas em Porto Alegre, no SESC Protásio Alves, pois o CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, ainda está sendo recuperado após danos causados pela enchente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-empata-em-1-a-1-com-o-flamengo-em-retomada-do-brasileirao-feminino/

Grêmio empata em 1 a 1 com o Flamengo em retomada do Brasileirão Feminino

2024-06-08