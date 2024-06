Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre e PUCRS Carreiras oferecem vagas de empregos aos desabrigados

Uma parceria estabelecida pela SMTQ (Secretaria Extraordinária de Trabalho e Emprego) e pelo Gabinete de Inovação da prefeitura com a PUCRS Carreiras e a Fundação Irmão José Otão vai ofertar vagas de empregos a cidadãos atingidos pela enchente de maio.

Sem custos para a gestão municipal, a ferramenta Empregar Tchê conecta pessoas que necessitam de trabalho com empresas dispostas a abrir oportunidades no atual cenário. Podem ser viabilizadas vagas de estágio ou efetivas.

“É importante, nesse momento complexo, buscarmos novas soluções e dentro do contexto que vivemos na cidade. Acreditamos no estímulo ao trabalho para fortalecer a rede de proteção social da nossa sociedade, daí a relevância dessa iniciativa”, destaca Tiago Simon, titular da SMTQ.

“Ficamos muito gratos em ver mais um empreendimento inovador encontrar uma forma de contribuir para que possamos enfrentar os impactos da grave emergência climática que afeta nossa cidade”, salienta o secretário de Inovação, Luiz Carlos Pinto.

A equipe da PUCRS Carreiras está percorrendo os abrigos de Porto Alegre para auxiliar no cadastro do currículo das pessoas que estão fora de casa e em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Além dessa frente, também está sendo realizada uma força-tarefa com as empresas gaúchas.

“É uma forma para que as pessoas afetadas possam ter esperança através de um trabalho, ter uma renda e uma valorização na sociedade”, avalia a coordenadora da PUCRS Carreiras, Katia Almeida.

Como funciona

Quem quiser se candidatar deve realizar o cadastro de forma gratuita no portal do PUCRS Carreiras. Esse cadastro será o currículo. É necessário preencher os dados pessoais e informações profissionais para que as empresas saibam qual vaga se encaixa com o perfil. O currículo fará parte de um banco de talentos, onde as empresas têm acesso.

A empresa que quiser participar deve manifestar o interesse através deste formulário. Caso já tenha cadastro no PUCRS Carreiras, serão confirmadas as informações prestadas. Se não houver, o PUCRS Carreiras irá criar um perfil para empresa. Após o cadastro confirmado, será repassado acesso para a empresa cadastrar as suas vagas e se conectar aos currículos.

