Inter enfrenta o Delfín, no Alfredo Jaconi, pela Sul-Americana

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2024

Partida definirá o último classificado ao playoff da competição Foto: O Sul

Neste sábado (08), Inter e Delfín disputam a última vaga ao playoff da Copa Sul-Americana, às 21h30min, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A partida é válida pela 5ª rodada do Grupo C da competição continental.

O jogo definirá o último classificado à repescagem do torneio. Ambas as equipes somam oito pontos, mas os equatorianos aparecem em segundo lugar no grupo, enquanto os colorados estão em terceiro. Isso ocorre por conta do número de gols marcados (9 a 5). Por conta disso, os visitantes jogam por empate.

O Inter, que ganhou os últimos dois jogos que disputou (1 a 0 sobre o Cuiabá, pelo Brasileirão, e 2 a 0 no Real Tomayapo-BOL pela Sul-Americana), caso vença, poderá ter quatro adversários diferentes, dependendo do número de gols: por um gol, o rival será o Rosário Central-ARG; com dois, a LDU-EQU; por três, o Independiente del Valle-EQU. A partir de quatro gols, o colorado enfrentará o Libertad-PAR

O Inter, que terá o apoio de mais de 15 mil torcedores na Serra Gaúcha, aposta no retrospecto. Afinal, o time de Eduardo Coudet superou o Delfín por 2 a 1 em Manta, no Equador, no duelo do primeiro turno da “Sula”.

O revés foi o único do Delfín na competição. O time tem o melhor ataque do Grupo C, mas vem de uma derrota por 1 a 0 para o Cumbayá pelo Campeonato Equatoriano. Prováveis escalações: Inter Alario recebe mais uma chance no comando de ataque. O centroavante marcou na vitória por 2 a 0 sobre o Real Tomayapo, na última terça-feira (4). Novamente, o argentino terá a parceria de Alan Patrick. Apesar da posição, o capitão colorado tem liberdade para recuar e organizar as jogadas. No gol, Fabrício permanece como titular, já que Rochet está com a seleção uruguaia. Provável escalação: Fabrício; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Fernando, Bruno Henrique, Aránguiz e Wesley; Alan Patrick e Alario. Quem está fora: Maurício (trauma no joelho direito), Rochet (seleção uruguaia), Enner Valencia (seleção equatoriana) e Rafael Borré (seleção colombiana). Delfín Angulo é a principal esperança do time de Juan Pablo Buch de garantir a vaga. Até agora, o atacante tem cinco gols na competição. Mejía e Messiniti se aproximarão de Angulo para dificultar o trabalho de Fabrício no gol colorado. Provável escalação: Brian Heras; Nicolás Goitea, Ignacio Gariglio e Juan Manuel Elordi; Cristhian García, Jean Humanante, Marcos Mejía e Michael Reyes; José Ángulo, Mariano Miño e Nicolás Messiniti. Quem está fora: Luis Castro e Enzo Gaggi (lesionados) Arbitragem Árbitro: Felipe González (CHI)

Felipe González (CHI) Assistente 1: Alejandro Molina (CHI)

Alejandro Molina (CHI) Assistente 2: Gabriel Ureta (CHI)

Gabriel Ureta (CHI) VAR: José Cabero (CHI)

José Cabero (CHI) Quarto árbitro: Francisco Gilbabert (URU) Acompanhe a partida ao vivo pela Rádio Grenal.

2024-06-08