Por Redação O Sul | 8 de junho de 2024

Os times se enfrentam às 19h, no Couto Pereira Foto: O Sul Os times se enfrentam hoje à noite, às 19h, no Couto Pereira (Foto: O Sul) Foto: O Sul

O Grêmio enfrente o Estudiantes-ARG neste sábado (08), às 19h (de Brasília), no estádio Couto Pereira, em Curitiba. A partida é válida pela 5ª rodada do Grupo C da Libertadores.

O Tricolor conseguiu a classificação para as oitavas de final da competição ao vencer o Huachipato, no Chile, na última terça-feira (4). Agora, a equipe de Renato Portaluppi decide se terminará a fase em primeiro ou segundo lugar do grupo. Se vencer o time argentino, o Grêmio termina como líder da chave e enfrenta o Peñarol-URU. Se ficar em segundo, enfrentará o Fluminense, atual campeão da Libertadores.

O Estudiantes tem quatro pontos e já está eliminado da competição, e não tem mais chances nem de ir para os playoffs da Copa Sul-Americana, em 2025.

Prováveis escalações:

Grêmio

A tendência é que Renato Portaluppi mantenha boa parte do time que venceu o Huachipato, em Talcahuano. No entanto, há uma possibilidade de Cristian Pavón voltar ao time titular após se recuperar de lesão muscular na coxa direita. O atacante argentino treinou nos últimos dias com o resto do grupo e pode ficar à disposição do técnico. Geromel ainda é dúvida, mas também tem trabalhado com a equipe.

Provável escalação: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Pepê, Dodi, Cristaldo, Soteldo e Pavon (Everton Galdino); Diego Costa.

Quem está fora: Villasanti (seleção paraguaia); Mila, Jhonata Robert e André Henrique (departamento médico).

Pendurados: Cristaldo.

Estudiantes de La Plata

Ascascibar, Meza e Thiago Palacios, que está suspenso, são os principais desfalques do time de Eduardo Domínguez. O técnico faz mistérios na escalação e mantém duas dúvidas, uma na defesa e outra no meio-campo: Benedetti ou Nicolas Fernández na lateral-esquerda, e Manyoma ou Zapiola no meio-campo.

Provável escalação: Mansilla; Mancuso, Fede Fernández, Zaid Romero e Benedetti (Nicolas Fernández); Manyoma (Zapiola), Zuqui, Enzo Pérez e Piatti; Cetré y Javier Correa.

Quem está fora: Ascacibar, Meza e Carrillo; Thiago Palacios (suspenso).

Pendurados: Cetré e Enzo Pérez.

Arbitragem

Árbitro : Esteban Ostojich (URU)

: Esteban Ostojich (URU) Assistente 1 : Nicolás Tarán (URU)

: Nicolás Tarán (URU) Assistente 2 : Pablo Llarena (URU)

: Pablo Llarena (URU) VAR: Christian Ferreyra (URU)

Acompanhe a partida ao vivo pela Rádio Grenal.

