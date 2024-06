Celebridades Ben Affleck volta a usar aliança em meio a rumores de crise no casamento com Jennifer Lopez

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2024

Ator de 51 anos apareceu com joia pela primeira vez em semanas Foto: Getty Images Ator de 51 anos aparece com joia pela primeira vez em semanas (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Ben Affleck, que estaria passando por uma crise no casamento com Jennifer Lopez, voltou a usar a aliança de casamento. O ator de 51 anos foi visto usando a joia ao deixar o filho Samuel, de 12 anos, fruto do relacionamento que ele teve com a atriz Jennifer Garner, na escola, depois de semanas aparecendo em público com as mãos vazias.

Com semblante sério, Affleck usava jeans e camisa xadrez e não falou com a imprensa. Ele e JLo estão há meses no centro de boatos de que o casamento de dois anos estaria rumando para um fim, com a cantora cancelando a turnê que faria para focar em sua vida pessoal. A mansão em que eles morariam também estaria sendo preparada para a venda.

Apesar da suposta crise, os dois foram à formatura de Violet, mais velha de Ben e Jennifer Garner, e têm sido vistos juntos volta e meia em Los Angeles, onde vivem. Uma especialista em linguagem corporal, que analisou um destes encontros, disse que o casal está infeliz.

