Futebol Inter enfrenta o Fortaleza de olho na liderança do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2021

Bola vai rolar no Beira-Rio, em Porto Alegre. (Foto: Reprodução)

O Colorado tem pela frente mais um grande jogo pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (17). Pela 30ª rodada do certame, o Inter enfrenta o Fortaleza, às 20h30, no estádio Beira-Rio.

O treinador Abel Braga comandou o último treinamento visando à partida do fim de semana. A preparação do sábado (16) foi encerrada com uma atividade tática, além de exercícios de bola parada.

Para o duelo com o Fortaleza, o técnico colorado não poderá contar com Thiago Galhardo e Rodrigo Moledo, que estão lesionados. Já em relação ao último jogo, Edenilson e Yuri Alberto retornam de suspensão.

Com 53 pontos na tabela, o Inter é o vice-líder do Brasileirão, com três pontos a menos que o São Paulo, primeiro colocado. Já o Fortaleza, adversário deste domingo, tem 32 e está na 16ª posição.

Ficha técnica

Inter: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto. Técnico: Abel Braga.

Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Wanderson e Carlinhos; Felipe e Juninho; Osvaldo, Romarinho, David e Wellington Paulista.

Arbitragem: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC). VAR: Wagner Reway (PB).

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

