Esporte No Beira-Rio, Inter enfrenta o Juventude pelo Brasileirão; acompanhe

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2022

A partida, válida pela 24ª rodada do Brasileirão, será disputada às 20h.

O Inter recebe Juventude no Beira-Rio na noite desta segunda-feira (29). A partida, válida pela 24ª rodada do Brasileirão, será disputada às 20h.

O Colorado chega embalado após duas vitórias seguidas na competição, que colocou o time de Mano Menezes no G-6 com 39 pontos mesma pontuação do Corinthians, quarto colocado. Na última rodada, o Colorado arrancou uma vitória sobre o Avaí, na Ressacada, com gol no último minuto.

Já o Juventude, joga as suas últimas cartas na tentativa de se manter na briga pela permanência. Até o momento, em quatro partidas do returno, o Alviverde somou apenas um ponto, no empate em 2 a 2 com o Botafogo, na última rodada.

Provável escalação

Inter: Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Johnny, Carlos de Pena, Mauricio e Wanderson; Alemão. Técnico: Sidnei Lobo.

Juventude: Pegorari; Rodrigo Soares, Paulo Miranda (Vitor Mendes), Nogueira e Moraes; Elton, Anderson Leite e Bruno Nazário; Paulo Henrique, Felipe Pires e Isidro Pitta. Técnico: Umberto Louzer.

