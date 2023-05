Inter Inter leva gol nos acréscimos e empata com o Nacional em 2 a 2 pela Libertadores

Por Redação O Sul | 3 de maio de 2023

Jogando em casa, o Colorado perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Grupo B. Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

No Beira-Rio, o Inter empatou na noite desta quarta-feira (3) com o Nacional em 2 a 2. Os gols da equipe de Mano Menezes foram marcados por Gabriel Mercado e Carlos de Pena. O resultado deixa o Colorado com 5 pontos, na segunda colocação do Grupo B da Libertadores 2023. A próxima partida dos gaúchos na competição será contra o Metropolitanos no dia 25. Pelo Campeonato Brasileiro, o Inter encara no domingo (7) o São Paulo.

Diante de 37 mil torcedores, o Inter abriu o placar logo aos 10 minutos. Mercado aproveitou a bola após a cobrança de escanteio de Wanderson e marcou de cabeça. O time de Mano Menezes ia pressionando os uruguaios em campo. Aos 19 minutos, Maurício bateu e o goleiro Rochet espalmou. Aos 22, Alemão driblou os marcadores e mandou de calcanhar para Wanderson, que errou a mira. Aos 27 minutos, Alan Patrick fez o goleiro uruguaio trabalhar mais uma vez, ao espalmar outra bola.

O Colorado foi diminuindo seu ímpeto no final da primeira etapa e viu o Nacional crescer. Aos 37 minutos, Zabala igualou para o time visitante batendo no canto do goleiro Keiller. Aos 44, os uruguaios quase aumentaram o placar, mas o goleiro colorado salvou.

O Nacional levou perigo ao Colorado logo no início da segunda etapa. Aos seis minutos, Ramírez marcou para os uruguaios, porém cometeu falta em Mercado. Aos 16, Igor Gomes bateu por baixo mas Rochet segurou.

Em seguida, os técnicos promoveram mudanças. Mano chamou Bustos e Pedro Henrique para os lugares de Igor Gomes e Wanderson. Aos 31 minutos, o atacante Pedro Henrique conseguiu marcar o gol, que foi anulado, pois a bola pegou no braço do atacante. Precisando vencer, Mano Menezes colocou mais atacantes no time. Lucca e Luiz Adriano entraram nos lugares de Maurício e Alemão.

O atacante Lucca lamentou o resultado. “Foi um empate amargo, com um gostinho de derrota, fico feliz pela minha atuação, mas em relação ao jogo não foi o que a gente esperava.”

Ficha técnica

– Inter: Keiller; Igor Gomes (Bustos), Vitão, Mercado e Renê; Gustavo Campanharo (Matheus Dias), De Pena, e Alan Patrick; Maurício (Lucca), Wanderson (Pedro Henrique) e Alemão (Luiz Adriano). Técnico: Mano Menezes.

– Nacional: Rochet; Lozano, Noguera, Polenta e Cándido; Yonatan Rodríguez (Montiel), Diego Rodríguez e Zabala; Trezza, Pereiro (Fagúndez) e Ramírez (Damiani). Técnico: Álvaro Gutiérrez.

– Arbitragem: Facundo Tello (ARG) Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Diego Bonfá (ARG) VAR: Silvio Trucco (ARG).

