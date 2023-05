Política Lula é convidado para encontro restrito com rei Charles e chefes de Estado

Por ser uma confraternização restrita, este deverá ser o momento em que os líderes terão maior proximidade com o rei e poderão conversar reservadamente entre si Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi convidado para uma confraternização reservada com líderes de países e o rei Charles III durante a coroação no próximo sábado (6) em Londres. Segundo a comunicação da Presidência, o encontro entre os líderes está marcado para a véspera da coroação, na sexta-feira, 5, às 17h (horário de Londres).

O evento é uma espécie de petit comité com o rei, restrito a uma dezena de chefes de Estado, entre os quais o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz; o presidente da França, Emmanuel Macron; e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Por ser uma confraternização restrita, este deverá ser o momento em que os líderes terão maior proximidade com o rei e poderão conversar reservadamente entre si.

O convite do Rei do Reino Unido chegou nesta semana ao Palácio do Planalto através da embaixada do país no Brasil. Para esse encontro, os convidados do rei poderão levar apenas um acompanhante, além de um tradutor. O presidente Lula viajará acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva.

Roteiro

Lula embarcará para Londres na noite de quinta-feira (4). Já na sexta-feira (5), ele se reunirá com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, na sede do governo britânico. Há possibilidade de Lula ter um encontro bilateral também com o presidente da França, Emmanuel Macron, agenda ainda não confirmada.

Nessas conversas, a guerra da Ucrânia será uma das pautas discutidas. Lula tentará reforçar a imagem de independência do Brasil no conflito entre Rússia e Ucrânia, após o embaraço causado pelas críticas do petista aos países ocidentais.

A coroação

Agora com 74 anos, Charles tornou-se rei automaticamente no dia 8 de setembro do ano passado, após a morte da mãe, a rainha Elizabeth II, que ficou no poder durante 70 anos, no maior reinado do trono britânico. Em março, Lula e Charles conversaram por telefone, com foco em questões sobre meio ambiente, que tem sido uma pauta histórica de atuação do monarca.

Por tratar-se de um evento de Estado, custeado pelo governo britânico, a coroação envolve convite a líderes estrangeiros, principalmente dos países do Commonwealth, associação de 56 países dos quais quase todos faziam parte do Império Britânico. O processo de organização também costuma demorar meses. Neste caso, são quase oito meses de preparação.

Dos países do Commonwealth, 14 mantêm o monarca do Reino Unido como chefe de Estado: Austrália, Antígua e Barbuda, Bahamas, Belize, Canadá, Granada, Jamaica, Papua Nova Guiné, São Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Nova Zelândia, Ilhas Salomão e Tuvalu. Barbados tinha a rainha Elisabeth como chefe de Estado até novembro do ano passado, quando rompeu com a monarquia britânica e tornou-se uma república.

O rei Charles III será o 40º monarca a receber a coroa na Abadia de Westminster, em uma cerimônia religiosa que é realizada há mais de 900 anos e que passou a seguir os rituais da Igreja Anglicana, após sua criação pelo rei Henrique VIII, em 1534. Antes de ler o juramento, o novo rei será ungido com óleos aromáticos, em uma cerimônia que envolve músicas e leituras.

