Futebol Inter enfrenta o Santos neste domingo pelo Campeonato Brasileiro; uma vitória aproxima os colorados da zona de classificação da Copa Libertadores

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Inter tem 45 pontos e o Santos dois a menos. Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional Inter e Santos voltam a se encontrar neste domingo (28), no Beira-Rio. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Internacional tem mais um duelo direto na tabela de classificação. O adversário da vez é o Santos, neste domingo (28), às 19h, no Beira-Rio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apenas dois pontos separam as duas equipes nesta reta final da competição. Uma vitória deixa o Colorado mais perto de conquistar o seu objetivo: a classificação para a Libertadores.

O Inter tem 45 pontos e busca mais uma vitória para retornar a zona de classificação para a Copa Libertadores da América. Já o Santos tem dois pontos a menos e está na 11ª posição.

A preparação para a partida contra o Santos foi encerrada na manhã de sábado (27) no CT Parque Gigante. O treinador Diego Aguirre comandou – junto da sua comissão – exercícios físicos, depois seguiu com atividade de posse de bola em curto espaço de campo e completou com um treinamento tático, além de um trabalho de bola parada defensiva e ofensiva.

Quem vencer o confronto deste final de semana também assume uma hegemonia histórica entre os dois clubes.

Nos 79 confrontos entre os rivais, cada time venceu 28 e 23 empates foram registrados, de acordo com números divulgados pelo site Acervo Santos FC. Em partidas válidas por Campeonatos Brasileiros, nova igualdade: 24 vitórias para cada lado e 19 empates em 67 jogos.

O equilíbrio histórico se mantém nos gols. São 98 para cada time. O último encontro, válido pela rodada 17 do primeiro turno, terminou empatado por 2 a 2 na Vila Belmiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol