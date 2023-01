Inter Inter espera mais de 15 mil torcedores para a estreia no Gauchão

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2023

O Inter estreia no campeonato estadual contra o Juventude Foto: Ricardo Duarte/Inter O Inter estreia no campeonato estadual contra o Juventude (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter estreia no Campeonato Gaúcho neste sábado (21), às 19h30min, contra o Juventude, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Para o primeiro jogo oficial da temporada de 2023, são esperados pela direção colorada com mais de 15 mil torcedores.

O Campeonato Gaúcho de 2023 está sendo tratado como prioridade pelo clube, já que desde 2016, o Inter não é campeão. Mesmo com o tempo sem título, o Colorado ainda é o maior campeão estadual.

Na segunda rodada do Gaúcho, dia 25 de janeiro, o Inter enfrenta o Avenida, no estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul. Já na terceira rodada, dia 28 de janeiro, o time de Mano Menezes volta ao Beira-Rio e recebe o São Luiz.

