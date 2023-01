Grêmio Suárez faz compras em supermercado e viraliza nas redes sociais

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2023

Suárez conquistou a Recopa Gaúcha na última terça-feira. Foto: Lucas Uebel/Gêmio

Após a goleada sobre o São Luiz por 4 a 1, o centroavante Luis Suárez, está conquistando cada vez mais a torcida gremista. Nesta quarta-feira (18), o jogador foi flagrado pelos torcedores fazendo atividades normais do dia a dia com sua família, nesse caso, ir ao mercado.

Nas redes sociais, os torcedores registraram a presença do camisa 9 em um mercado, em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Diversos torcedores compartilharam as fotos nas redes sociais levando a loucura os gremistas.

Suárez foi flagrado com a família fazendo compras comuns. O uruguaio atendeu os torcedores e também foi registrado em conversas com a filha. O que chamou atenção foi o centroavante foi ele estar de chinelo. Ainda no mesmo dia, o centroavante comprou um novo carro para se deslocar entre Eldorado e Porto Alegre.

