Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2025

Equipe busca o hexacampeonato da maior competição de base do País. (Foto: Rafaela Frison/Internacional)

O Inter começou sua trajetória na Copa São Paulo de Futebol Júnior com o pé esquerdo. Em um confronto acirrado contra o América de Pedrinhas-SE, o Colorado acabou derrotado por 1 a 0. A partida, válida pela primeira rodada do Grupo 29, foi realizada nesse sábado (4), no Estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos.

O América-SE marcou o gol do jogo aos 32 minutos do segundo tempo. Gago apareceu pela direita, desviou da marcação e cruzou na área para João Henrique finalizar. No rebote do goleiro Diego, Kiki finalizou firme para a rede. Apesar de criar algumas oportunidades, a equipe gaúcha não conseguiu reagir, deixando o campo com um resultado amargo.

“Acredito que fizemos uma excelente preparação, organizamos bem os nossos treinos, fizemos um excelente trabalho no decorrer destes dias. Estamos preparados, temos uma convicção de que vamos competir bem, fazer bons jogos através de todo esses trabalho que fizemos até então”, diz o treinador Éder.

Com a derrota, o Inter ocupa a última posição do Grupo 29, que conta também com o Barra-SC e o Flamengo-SP.

Para se recuperar na competição, o Colorado precisará buscar um resultado positivo no próximo compromisso, marcado para terça-feira (7), às 13h (horário de Brasília), novamente no Estádio Antônio Soares de Oliveira, onde enfrentará o Barra-SC. Para encerrar a primeira fase, o duelo será contra o Flamengo-SP, no dia 10, às 11h.

2025-01-04