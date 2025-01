Esporte Grêmio Sub-20 estreia neste domingo na Copa São Paulo 2025 contra o Vitória da Conquista

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2025

Equipe vai em busca do título inédito da Copinha. (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA)

Os guris do Grêmio vivem a ansiedade dos momentos que antecedem a estreia pela Copinha, que ocorre neste domingo (5). O primeiro compromisso será diante do Vitória da Conquista, da Bahia, às 15h (de Brasília), no Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. As duas equipes integram o Grupo 21 ao lado do Porto Vitória, do Espírito Santo e o Atlético Guaratinguetá, anfitrião da sede.

A equipe Tricolor vai em busca do título inédito do principal torneio das categorias de base do País, onde acumula dois vice-campeonatos em 1991 e 2020. Assim, os guris também chegam ao campeonato cercados de confiança pela campanha extremamente positiva no Estadual da categoria sub-20 do ano passado. O comando da equipe, aliás, será responsabilidade de Fabiano Daitx, que se destaca por diversos trabalhos no interior do Rio Grande do Sul.

Ele terá um elenco experiente na Copinha, já que a maior parte dos titulares já disputou edições anteriores da competição. Inclusive, os laterais Igor Serrote e Wesley Costa, além dos atacantes Alysson Edward e Jardiel despontam como protagonistas. Afinal, já foram utilizados entre os profissionais no ano passado. O grupo ainda conta com a principal joia das categorias inferiores do Imortal, Gabriel Mec, de 16 anos. O promissor atleta desperta o interesse do Chelsea, que tenta sua contratação desde os meados de 2024.

