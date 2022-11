Esporte Inter faz o último treino antes da partida contra o São Paulo pela penúltima rodada do Brasileirão

7 de novembro de 2022

Time de Mano Menezes quer confirmar o segundo lugar do Brasileirão no Morumbi nesta terça.(Fonte: Ricardo Duarte)

Falta apenas uma rodada para acabar o Brasileirão. O Clube do Povo está pronto para encarar o penúltimo duelo pelo Campeonato Brasileiro de 2022. Nesta terça-feira (8), o Colorado entra em campo no Morumbi, às 21h30, para enfrentar o São Paulo, pela 37ª rodada da competição.

A preparação do time colorado para a partida foi curta. No CT Parque Gigante, em Porto Alegre, o técnico Mano Menezes comandou atividades físicas na parte aberta do trabalho dessa segunda. Depois, quando já estava fechado para os jornalistas, o treinador realizou exercícios táticos e encerrou com um rachão.

A atividade, uma vez mais, não contou com a presença de Edenilson. O capitão colorado se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo. A ausência indica que o camisa 8 seguirá fora e não integrará a delegação que embarcou para São Paulo no início da tarde.

Além de Edenilson, Mano não contará com Liziero, Mikael e Gabriel. O camisa 5 pertence ao São Paulo, enquanto o centroavante se recupera de entorse no tornozelo direito.

ohnny, que teve câimbra durante a vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR , e Pedro Henrique, que mancava na perna esquerda ao deixar o Beira-Rio no sábado, treinaram com o restante dos companheiros.

Vice-líder do Campeonato Brasileiro com 67 pontos conquistados e já classificado para a fase de grupos da Libertadores, o Colorado busca mais três pontos para seguir entre os primeiros colocados. O time de Rogèrio Ceni está em nono, 16 pontos atrás do Inter.

