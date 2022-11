Inter Inter faz o último treino em Belo Horizonte antes de encarar o América-MG no Brasileirão

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2022

Rodrigo Moledo (foto) e Gabriel Mercado viram as principais dúvidas para a partida contra os mineiros Foto: Ricardo Duarte/Inter Rodrigo Moledo e Gabriel Mercado viram as principais dúvidas para a partida contra os mineiros (Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O técnico do Inter Mano Menezes fez o último treinamento antes da partida contra o América-MG no Brasileirão. O confronto entre as duas equipes acontece nesta quarta-feira (02), às 16h, no estádio Independência, em Minas Gerais. O trabalho realizado foi tático na Cidade do Galo, centro de treinamento do Atlético-MG.

Para esta partida o treinador terá os retornos de Bustos, Johnny e Alemão que não jogaram contra o Ceará. Gabriel Mercado também está de volta. O jogador estava se recuperando de uma lesão muscular na panturrilha direita. Com a volta do defensor, Mano Menezes ainda tem dúvidas de quem irá escalar: Mercado ou Moledo. Taison, Liziero e Mikal não viajaram para Minas Gerais e estão fora do jogo contra o Coelho.

Provável Inter

Keiller; Bustos, Moledo (Mercado), Vitão e Renê; Johnny, Edenilson, De Pena, Alan Patrick e Pedro Henrique; Alemão.

O Colorado é vice-líder do Campeonato Brasileiro com 64 pontos, 10 a menos que o Palmeiras. Com o título encaminhado para o time paulista, o Inter briga pela segunda posição, que garante R$ 42,7 milhões de premiação.

