Política Após convite de Bolsonaro, ministros do Supremo não irão ao Palácio da Alvorada

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Segundo interlocutores do presidente, Jair Bolsonaro queria expor o que achou de “falta de equilíbrio” de alguns integrantes do Tribunal Superior Eleitoral sobre a condução do processo eleitoral Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil Segundo interlocutores do presidente, Jair Bolsonaro queria expor o que achou de “falta de equilíbrio” de alguns integrantes do Tribunal Superior Eleitoral sobre a condução do processo eleitoral (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) não irão ao Palácio da Alvorada, nesta terça-feira (1º), para se reunir com o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os magistrados devem se reunir ainda nesta terça para decidir uma posição conjunta sobre a conduta de Bolsonaro, que ainda não se manifestou desde a derrota nas eleições para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Interlocutores do presidente informaram que Bolsonaro quer expor o que achou de “falta de equilíbrio” de alguns integrantes do Tribunal Superior Eleitoral sobre a condução do processo eleitoral no último domingo (30). Oficialmente, o STF não confirma.

Em conversas reservadas, integrantes da Corte têm defendido que, em caso de comparecimento a um encontro no Palácio da Alvorada, isso ocorra apenas depois de o presidente reconhecer publicamente o resultado do segundo turno.

O receio é de que um encontro anterior ao pronunciamento do presidente pode gerar desgaste na imagem da Suprema Corte, caso Bolsonaro questione a lisura das urnas eletrônicas.

Nesta madrugada, ministros do STF confirmaram a decisão de Alexandre de Moraes de desbloqueio das rodovias estaduais e federais. Um dos integrantes da Suprema Corte afirmou, reservadamente, que essa foi “uma forma de tentar barrar intenção golpista”.

Segundo interlocutores do presidente, o convite de Bolsonaro aos ministros é uma tentativa de o presidente expor o que achou de “falta de equilíbrio” de alguns integrantes do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sobre a condução do processo eleitoral no último domingo.

Desde domingo, após o resultado da votação, que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Bolsonaro está em silêncio e recluso no Palácio do Alvorada, residência oficial do presidente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política