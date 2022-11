Grêmio Zagueiro do Grêmio está na pré-lista de convocados para a Seleção Argentina

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2022

Grêmio foi notificado da pré-convocação do defensor Kannemann pelo técnico da seleção Lionel Scaloni

O zagueiro do Grêmio Kannemann está na pré-lista para a Copa do Mundo para a Seleção Argentina. O Tricolor informou nesta terça-feira (1°), durante o treinamento, que foi notificado pela Associação do Futebol Argentino. A confirmação da pré-lista foi considerada uma surpresa já que o defensor tem poucos jogos nas últimas duas temporadas.

O atleta de 31 anos é um dos 40 nomes previamente selecionados pelo treinador Lionel Scaloni. A Copa do Mundo começa no dia 20 de novembro, no Catar. Kannemann não era chamado para defender a Argentina desde 2020 quando esteve no grupo para os duelos contra Paraguai e Peru.

A Argentina está no grupo C da Copa do Mundo ao lado de México, Polônia e Arábia Saudita. A estreia da equipe está marcada para o dia 22, terça-feira, contra a seleção árabe.

