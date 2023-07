Inter Inter faz penúltimo treinamento antes de receber o Palmeiras

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2023

As primeiras atividades foram físicas na academia e no gramado. Foto: Ricardo Duarte/Inter As primeiras atividades foram físicas na academia e no gramado. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

A preparação do Inter para enfrentar o Palmeiras está na reta final. Na manhã desta sexta-feira (14), os jogadores realizaram o penúltimo treinamento antes do duelo com a equipe paulista. O jogo acontece neste domingo (16), às 18h30min, no estádio Beira-Rio, pela 15ª rodada do Brasileirão.

O grupo colorado realizou um trabalho fechado, no CT Parque Gigante, nesta manhã. As primeiras atividades foram físicas na academia e no gramado. Depois, o treinador Mano Menezes comandou um treino tático, testando o time que entrará em campo para buscar os três pontos em casa.

A comissão técnica tem mais um treinamento pela frente para ajustar os últimos detalhes antes do duelo com o Palmeiras.

