Inter Inter acerta contratação do volante Bruno Henrique

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O jogador vai assinar por dois anos e meio com o clube gaúcho Foto: Divulgação O jogador vai assinar por dois anos e meio com o clube gaúcho (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter superou a concorrência do Santos e fechou a contratação do volante Bruno Henrique. O jogador vai assinar com o clube gaúcho por duas temporadas e meia, até o final de 2025. O anúncio oficial da contratação pode ser feito ainda nesta sexta-feira (14).

O jogador de 33 anos, que deixou o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, passa férias em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde negociava com os dirigentes gaúchos.

Bruno Henrique voltará a trabalhar com o técnico Mano Menezes. A dupla esteve junta no Corinthians, em 2014, e no Palmeiras, em 2019.

O volante era o terceiro reforço do Inter nesta janela de transferências. Sergio Rochet e o atacante equatoriano Enner Valencia chegaram também nesta janela.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-acerta-contratacao-do-volante-bruno-henrique/

Inter acerta contratação do volante Bruno Henrique

2023-07-14