Inter Inter faz último treino antes da partida contra o Esportivo pelo Gauchão

Por Redação O Sul | 10 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os jornalistas acompanharam apenas o aquecimento dos atletas Foto: Ricardo Duarte/Inter Os jornalistas acompanharam apenas o aquecimento dos atletas (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter fez o seu último treinamento, nesta sexta-feira (10) antes da partida contra o Esportivo. O confronto acontece neste sábado (11), às 16h30min, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela última rodada do Campeonato Gaúcho. A partida define o adversário do Colorado na semifinal do Gauchão.

No último trabalho da semana, os jornalistas acompanharam apenas o aquecimento dos atletas, durante 15 minutos. Vitão esteve presente nas atividades, após se recuperar de uma pancada na coxa, sofrida no GreNal. O volante Baralhas não estará liberado para a partida de sábado por conta de uma entorse no tornozelo.

Para a partida, o auxiliar técnico Sidnei Lobo irá comandar a equipe na beira do gramado pois o técnico Mano Menezes está suspenso após levar cartão amarelo no clássico. Apesar te manter o mistério sobre a escalação, Sidnei esboçou um possível time titular nos treinamentos da semana.

A provável escalação do Inter para encarar o Esportivo: John, Mário Fernandes, Moledo e Mercado e Renê; Matheus Dias, Johnny, Estêvão e Alan Patrick; Wanderson e Luiz Adriano

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-faz-ultimo-treino-antes-da-partida-contra-o-esportivo-pelo-gauchao/

Inter faz último treino antes da partida contra o Esportivo pelo Gauchão